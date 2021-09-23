İskenderun’da şimşekler görsel şölen oluşturdu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde şimşekler görsel şölen oluşturdu. Körfezde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.
İskenderun’da gün batımında yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler Körfez'de adeta görsel şölen oluşturdu. Tımelapse ve ağır çekim teknikleri ile belgesel tadında görüntülerin oluştuğu İskenderun Körfezi'nde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti. Geceyi aydınlatan şimşekler gece boyunca etkili olurken aralıklarla yağan sağanak yağmurda hava sıcaklığını düşürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.