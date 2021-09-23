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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da yollar sular altında kaldı, evleri su bastı

İHA

Hatay'da yollar sular altında kaldı, evleri su bastı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle yolla sular altında kaldı, bazı evleri su bastı.
Gece saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yolları göle çevirdi. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluşurken, yol üzerinde bulunan mobil tuvaletler ve çöp konteynırları da fırtına nedeniyle devrildi.
Ayrıca ilçeye bağlı Mızraklı Mahallesinde bazı vatandaşların evlerinde dere taşmasından kaynaklı su baskını yaşandı.

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