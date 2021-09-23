Telefon dolandırıcısı yakalandı İstanbul'da vatandaşları telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli, 24 bin lira parayla Hatay'da saklandığı evde gözaltına alındı

İstanbul'da vatandaşları telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli, Hatay’ın İskenderun ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, İstanbul'da vatandaşları telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp 217 adet cumhuriyet altını çaldığı şikayeti üzerine, M.A. isimli şüpheli şahsın Muradiye Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.A. hakkında yasal işlemler başlatıldı.

İkamette yapılan aramada 24 bin 250 lira para, 1 adet cep telefonu, 3 adet telefon bataryası ele geçirildi.

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