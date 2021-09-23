Hatay’da Cemil Meriç Kültür Evi'nin restorasyonu tamamlandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cemil Meriç Kültür ve Sanat Evi’nin, Hatay Valiliği tarafından restorasyonu tamamlanarak açılışı yapıldı.

20. yüzyılın ilk yıllarında yapıldığı tahmin edilen Cemil Meriç'in doğduğu ev Hatay Valiliği tarafından tescil ettirilerek koruma altına alındı. 2013 yılında Hatay Valiliği İl Özel İdaresi tarafından satın alınan yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 2013 yılı Haziran ayı içerisinde tamamlandı ve hemen arkasından restorasyon uygulamasına başlandı. Özgün haline sadık kalınarak restorasyonu gerçekleştirilen yapı daha sonra binanın "Cemil Meriç Kültür Evi" olarak düzenlenmesi için girişimler yapıldı.

840 metrekare yüzölçümündeki parsel üzerine konumlanan yapı 2 katta toplam 320 metrekare kapalı kullanım ve yaklaşık 680 metrekare bahçe alanına sahip. Bahçenin yaklaşık 300 metrekarelik bir kısmı doğal taş ile kaplanarak avlu olarak düzenlendi. 1. katta Cemil Meriç Sohbet Odası ve okuma salonları ile Cemil Meriç'in sağlığında kullandığı çalışma ortamının canlandırıldığı Cemil Meriç Çalışma Odası mevcut.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay’ın kültürel yapısı ile barış ve huzur içerisinde yaşadığını belirterek “Antakya’dan Reyhanlı’ya gelene kadar 35 tane höyüğü aslında medeniyeti görme şansına sahip oluyorsunuz. Kültürel ve farklı yapısı ile barış ve huzur içerisinde yaşayan insanları ile güzel örnekler sunuyor. Reyhanlı'dayız ve kendi nüfusundan fazla misafiri ağırlayan il yoktur. Avrupa’dan gelen muhataplarla görüştüğümüzde Hatay’ı tebrik ediyorlar ama kendilerine sorduğumuzda bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde Suriyeliyi anlatıyorlar. Bu kadar yoğun misafirimizin olması bizim medeniyetimizin çok güçlü bir geçmişe dayandığını gösteriyor. Cemil Meriç’i anlamak için bu binanın yaşatılması gerekiyordu. 2013 yılında alınan bu bina restore edildi. İçerisinde sinema ve kütüphanesi ile çok güzel planlanmış. Çatı ve elektrik sorunu vardı onları da kısa sürede çözdük” dedi.

Açılışa Prof. Dr. Ümit Meriç, milletvekilleri ve belediye başkanı da katıldı.

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