Hatayspor'da Fenerbahçe hazırlıkları

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İzzet NAZLI / HATAY (DHA) Süper Lig´in 7´nci haftasında sahasında Fenerbahçe´yi ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlık çalışmalarına başladı.

Bordo beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan idmanda yenileme ve pas drili çalışması yaptı. İdman yaklaşık 40 dakika sürdü.

Ligde oynadığı son 4 maçtan galip ayrılan Hatay ekibi, Fenerbahçe maçına bileniyor.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-09-23 19:27:04



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