Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı

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Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e dökülen su sümbülleri, Samandağ sahiline geldi. Sümbüller, havadan görüntülendi.

Asi Nehri'nde son yıllarda etkisini gösteren istilacı tür olan su sümbülleri, Akdeniz'e dökülen nehirden Samandağ sahiline ulaştı. Kumsalı yeşile boyayan su sümbülleri, ilginç görüntüler oluşturdu. Su sümbüllerinin sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu denize döküldüğü kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2021-09-24 15:26:51



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