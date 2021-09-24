Çöp kamyonu ile konteyner arasında sıkışan işçi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde, çöp kamyonu ve konteyner arasında sıkışıp, ağır yaralanan temizlik işçisi Mustafa Güney (36), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik işçisi Mustafa Güney, iddiaya göre, çöpü boşaltmaya geldiği konteyner ile çöp kamyonu arasında sıkıştı. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Güney, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güney, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-09-24 17:41:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.