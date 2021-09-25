CHP’li büyükşehir başkanları Hatay’da

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) büyükşehir belediye başkanları Hatay'da toplandı.

CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının Eylül ayı toplantısı Antakya ilçesinde bir otelde başladı. Toplantı açılış konuşmasını yapan ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, büyükşehir belediye başkanlarını Hatay’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Hatay’ın yüzyılladır kardeşliğin merkezi olduğunu ifade eden Savaş, ”Bugünkü toplantıda Hatay'ın problemlerini hem güzelliklerini tartışacağız ve kararlar alacağız. Türkiye’de bizim de müdahil olmamız gereken ne varsa onları konuşacağız” dedi.

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.

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