Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Özel uçakla kente gelen sarılacivertli kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanında bekleyen bir grup Fenerbahçe taraftarı, takım ve oyuncular için tezahüratta bulundu. Fenerbahçe kafilesi, kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Yarın saat 16.00'da Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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