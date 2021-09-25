Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da

İzzet NAZLI / HATAY (DHA) Süper Lig´in 7´inci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Hatay'a geldi.
Fenerbahçe, yarın deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı için saat 16.00 sıralarında şehre geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, saatler öncesinden geldiği Hatay Havalimanı'nda takımlarını coşkuyla karşıladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında uçaktan inip otobüse binen Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar, polis duvarını geçemedi.
Fenerbahçe, yarın saat 16.00´da Atakaş Hatayspor ile Yeni Hatay Stadyumu´nda karşılaşacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarların havalimanında bekleyişi
Fenerbahçeli oyunculardan genel detaylar
Taraftarların takım otobüsü önünde tezahürat yapmasıHaber-Kamera: İzzet NAZLI / Hatay, (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-09-25 16:56:19
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