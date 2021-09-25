Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Atakaş Hatayspor, kendi sahasında yarın oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.Süper Lig´in 7'nci haftasında yarın sahasında Fenerbahçe´yi ağırlayacak Atakaş Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Yeni Hatay Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Bordo-beyazlı ekip idmanda, dinamik ısınmanın ardından, pas drili, dar alan ve taktik çalışması yaptı. Antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Takım daha sonra otelde kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.
Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ile yarın saat 16.00´da Yeni Hatay Stadyumu´nda mücadele edecek. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-09-25 20:04:56
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