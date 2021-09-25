Hatay’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, SamandağAntakya karayolu üzerinde bulunan Değirmenbaşı mevkii üzerinde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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