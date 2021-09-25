CHP'li başkanlar Hatay'da buluştu (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li başkanlar Hatay'da buluştu (2)

DHA

CHP'li başkanlar Hatay'da buluştu (2)


CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ORTAK BİLDİRGE
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması´nın 13´üncüsü Hatay´da gerçekleşti. Antakya ilçesinde bir otelde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ev sahipliğinde, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının katıldığı toplantı sona erdi. Toplantı sonunda konuşma yapan Savaş, alınan kararları basın mensuplarıyla paylaştı. Toplantıda, Expo 2021 organizasyonu hazırlıkları, gıda güvenliği bağlamında tarımsal kalkınma konularını, Türkiye Belediyeler Birliği´ndeki uygulamaların ve ülkedeki mülteciler sorunu gibi birçok konuyu ele aldıklarını söyleyen Savaş, "Expo 2021 etkinliği, Hatay şehrimiz için olduğu kadar ülkemiz için bir uluslararası barış, ekonomik kalkınma, tanıtım ve markalaşma fırsatıdır. Bu önemli organizasyondan ülke olarak daha etkin şekilde yararlanabilmek için, devletimizin, kamu kurumlarımızın ve belediyelerimizin Hatay şehrimize desteği şarttır. Biz CHP´li Büyükşehir Belediyeleri olarak bu toplantı vesilesiyle elimizdeki kaynak ve imkanlarla Hatay şehrimizin yanında olma konusunda güçlü bir irade ortaya koyduğumuzu beyan ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, sürdürülebilir biçimde iyi gıda sağlanması ve üreticiler dahil olmak üzere tarımsal ekonomi içindeki tüm paydaşların yaşam kalitelerinin arttırılması hedefleriyle Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen İşbirlikçi Tarımsal Kalkınma Projesi örneği tartışılmıştır.  Türkiye´nin tarımla ilgili yaşadığı sorunların karşısında en üst seviyede ilgi gösteren 11 büyükşehrimiz başta olmak üzere tüm CHP´li belediyeler yoğun tarımsal faaliyetlerle üreticiyi kalkındırdıkları ve tüketiciyi korudukları aşikardır. İstanbul Yenikapı´da 160 Belediyemizin katılımıyla 30 Eylül 2 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan CHP´li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi´nde, ülkemiz için yeni nesil tarımsal kalkınma politikaları ve üretici odaklı çözüm önerilerinin tartışılacağı önemli bir buluşma olacağı değerlendirilmiştir" dedi.
'HUKUKİ HAKLARIMIZI ARAYACAĞIMIZ BİLDİRİYORUZ'
Konuşmasında, Türkiye Belediyeler Birliği´nin kaynaklarının adil dağıtılmadığını belirten Savaş, "Bütçesinin yüzde 65´ini CHP´li Belediyelerin ödediği Türkiye Belediyeler Birliği´nin kaynaklarının son derece partizanca ve keyfi kullanıldığı, muhalefet belediyelerine kaynak kullandırılmadığı değerlendirilmiş, kamusal kaynakları daha adil, daha hukuki ve üyelerine hesap veren bir anlayışın hakim kılmasını Birlik yönetiminden talep ediyoruz. Bu konunun takipçisi olacağımızı ve gerekirse hukuki haklarımızı arayacağımız bildiriyoruz" ifadelerine yer verdi.
'CHP´Lİ BELEDİYELER DEVLETİMİZE HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE HAZIR'
Türkiye´nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak kadar büyük ve ciddi bir sığınmacı sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Savaş, şunları söyledi: "Sorunun ülkemizde bu denli büyük ve karmaşık hale gelmesinin temel nedeni ülkemizin bilinen ve mutabık kalınan bir sığınmacı politikasının olmamasıdır. Bu büyük sorunun ele alınma biçiminde köklü bir değişikliğe gidilmezse, yaşanan sorunların daha da derinleşmesi kaçınılmazdır. Bugün itibariyle şehirlerimizin sığınmacı sorunu çözülmemişken, hiçbir şehrimizin daha fazla sığınmacıyı kaldırma kapasitesi kalmamıştır. Ekonomik, sosyal, güvenlik ve istihdam gibi boyutlar içeren sığınmacı sorununun, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin işbirliği olmadan çözülmesi mümkün değildir. Bu toplantı vesilesiyle hükümetimize açık çağrıda bulunarak, sığınmacı sorununun çözümünde yerel yönetimlerin dışlanmamasını, daimi bir ortak masa kurulmasını, yerel yönetimlere bu konuda yetki ve bütçe temin edilmesini, ilkeli, kararlı, şeffaf, demokratik ve katılımcı bir göç politikası açıklanmasını talep ediyor, CHP´li belediyeler olarak devletimize her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz."
Toplantıda  üniversitelerin açılmasıyla birlikte son derece yakıcı bir sorun haline gelen öğrencilerin yurt ihtiyacını da değerlendirdiklerini söyleyen Savaş, CHP´li belediyelerin hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacak şekilde hızlı kamusal projeler geliştirme ve gençlere acil çözümler üretme kararı aldıklarını ifade etti. Toplantının ardından CHP´li büyükşehir belediye başkanları, EXPO 2021 Hatay organizasyonu için iş birliği protokolünü imzaladı. İmza töreninde EXPO´nun Hatay´ın değil Türkiye´nin projesi olduğunu söyleyen Lütfü Savaş, destek veren tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-09-25 20:33:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını ...
CHP’li büyükşehir belediye başkanlarından ortak bildirge
YEREL HABERLER CHP’li büyükşehir belediye başkanlarından ortak ...
İskenderunspor - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 3-3
YEREL HABERLER İskenderunspor - Başkent Üniversitesi Alanya ...
Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı
Samandağ sahilini kaplayan su canavarları için temizlik çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Samandağ sahilini kaplayan su canavarları için ...
Hatay'da petrol temizliği türkü eşliğinde devam ediyor
YEREL HABERLER Hatay'da petrol temizliği türkü eşliğinde devam ...
CHP’li büyükşehir başkanları Hatay’da
YEREL HABERLER CHP’li büyükşehir başkanları Hatay’da
Payas'ta "Yaya Önceliği" denetimi Trafik ekipleri yaya, emniyet kemeri ve motosiklet uygulaması yaptı
YEREL HABERLER Payas'ta "Yaya Önceliği" denetimi Trafik ekipleri ...
Antakya Medeniyetler Korosu, PIKTES Projesi kapsamında sahne aldı
YEREL HABERLER Antakya Medeniyetler Korosu, PIKTES Projesi ...
Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı / ...
Çöp kamyonu ile konteyner arasında sıkışan işçi öldü
YEREL HABERLER Çöp kamyonu ile konteyner arasında sıkışan işçi öldü
Hatay’da öğrenciler “Akif” filmini izledi
YEREL HABERLER Hatay’da öğrenciler “Akif” filmini izledi
İskenderun’da limancılık eğitimine simülatör desteği
YEREL HABERLER İskenderun’da limancılık eğitimine simülatör desteği
Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı
YEREL HABERLER Hatay'da su sümbülleri, Samandağ sahiline yayıldı
Samandağ sahili yürünemeyecek hale geldi 14 kilometrelik sahilin yarısını su canavarları kapladı
YEREL HABERLER Samandağ sahili yürünemeyecek hale geldi 14 ...
Yılmaz: "Eşcinsel ve sapkınlık terör suçu sayılmalı"
YEREL HABERLER Yılmaz: "Eşcinsel ve sapkınlık terör suçu sayılmalı"
Su sümbüllerinin kapladığı sahilde petrol temizliği
YEREL HABERLER Su sümbüllerinin kapladığı sahilde petrol temizliği
Hatay’da muz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor Bin 400 dekarlık alanda muz yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Hatay’da muz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor Bin 400 ...
Su sümbülleri kumsalı kapladı Hatay'da Asi Nehri'nin denize taşıdığı su sümbüllerinin kapladığı kumsal havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Su sümbülleri kumsalı kapladı Hatay'da Asi Nehri'nin ...
3 günlük çiftin tartışması kanlı bitti Hatay'da eşi ile tartışan adam, bıçakla yaralanmış olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti İfadesi alınan kadın, evi terk etmek istemesinin ardından eşinin kendisini bıçakladığını öne sürdü
YEREL HABERLER 3 günlük çiftin tartışması kanlı bitti Hatay'da eşi ...
Hatay’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Hatayspor'da Fenerbahçe hazırlıkları
YEREL HABERLER Hatayspor'da Fenerbahçe hazırlıkları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.