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Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2

DHA

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) -
STAT: Yeni Hatay
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Mustafa Savranlar (xx)
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xx) Ruben (xx), Mehdi Boudjemaa (xx)(Dk.63 Emre Çolak x), Saba Lobjanidze (xx)(Dk.71 Kamara x), Kamil Ahmet Çörekçi (x), Traore (xx)(Dk.89 Muhammed Mert ?), Fatih Kurucuk (xx), Samuel Adekugbe (x) (Dk.89 Bülent Cevahir ?), Ayoub El Kaabi (xx)(Dk.63 Saint-Luis xx), Burak Öksüz (x), Diouf (xxx).
FENERBAHÇE: Altay Bayındır (xx) Min-Jae Kim (xx), Mert Hakan Yandaş (x) (Dk.61 Miguel Crespo x), Diego Rossi (xxx)(Dk.86 Pelkas ?), Mergim Berisha (xx)(Dk.76 Serdar Dursun ?), Valencia Lastra (xx) (Dk.61 Osayi-Samuel), Ferdi Kadıoğlu (xx), Luiz Gustavo (xx), Muhammed Gümüşkaya (xx)(Dk. 86 Mesut Özil x), Filip Novak (xx), Atilla Szalai (xx).
GOLLER: Dk.70 Saint-Luis (Atakaş Hatayspor) Dk.17 Rossi, Dk. 29 Novak (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Diouf, Kamara (Atakaş Hatayspor) Mert Hakan, Novak (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 7´inci haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.
11´inci dakikada atak geliştiren ev sahibi takım Atakaş Hatayspor´da El Kaabi sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Diouf kafayı vurdu fakat top auta gitti.
17´nci dakikada atak geliştiren konuk takım Fenerbahçe´de Valencia Lastra sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Rossi topa dokundu ve ağları havalandırdı: 0-1.
21´inci dakikada Fenerbahçe´de Rossi´nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan, vuruşunu yaptı ama top kaleci Munir´de kaldı.
29´uncu dakikada Fenerbahçe´nin kazandığı kornerde, Mert Hakan sağ kanattan ortayı yaptı, ön direkte Valencia kafayı vurdu, arka direkte Novak´ın dokunduğu top ağlarla buluştu: 0-2.
Mücadelenin ilk yarısı konuk takım Fenerbahçe´nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
58´inci dakikada rakip kaleye baskı yapan ev sahibi takım Atakaş Hatayspor´da Traore, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Altay parmakları ile topu kornere çeldi.
70´inci dakikada Atakaş Hatayspor durumu 2-1'e getirdi. Ahmet Çörekçi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saint Luis'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
82´nci dakikada atak geliştiren Fenerbahçe´de Osayi-Samuel ceza sahası içi sağ çaprazdan topu içeriye çevirdi. Serdar Dursun tek vuruş yaptı ama kaleci Munir gole izin vermedi.
90+2´nci dakikada Atakaş Hatayspor´da Diouf ceza sahası içinde vuruşu yapıp topu ağlara gönderdi fakat pozisyon başlangıcında ofsayt tespit edildi ve gol iptal oldu.
Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor´u 2-1´lik skorla mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-09-26 18:14:48

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