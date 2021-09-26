Erdoğan: “Zorladık, olmadı, sağlık olsun”

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, sahada son dakikaya kadar pes etmeyen, oyunu çirkinleştirmeyen bir Hatayspor olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 7. hafta maçında evinde karşılaştığı Fenerbahçe’ye 21 mağlup olan A. Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Fenerbahçe’yi sahasından çıkarmamaya çalıştıklarını ve topun dönüşünde kalelerinde gol gördüklerini belirterek, “Maça baskılı bir oyunla başladık. Rakibi kendi sahasından çıkarmamaya çalıştık. Bunun sonucunda önde kaybettiğimiz topun dönüşünde ilk defa kalemize gelen Fenerbahçe’den gol yedik. Tabii istediğimiz şekilde başlayamadık ama oyundan hiç kopmadık. Maçın genelinde topa daha fazla sahip olan bizdik ama açıkçası pozisyon üretmekte zorlandık. Bunu da Fenerbahçe savunması iyi savunarak çok pozisyon vermedi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir mücadele vardı saha da, son dakikaya kadar pers etmeyen, çirkinleştirmeyen bir Hatayspor vardı. Zorladık, olmadı, sağlık olsun. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Galibiyetlerden sonra nasıl ‘sevinmeye çok vaktimiz yok bir daha ki maça hazırlanmamız gerekiyor’ diyorsak bugünde bu maçın üzüntüsünü yaşayacağız ama yarından itibaren Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Bugün bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum, güzel bir atmosfer ve destek vardı. Gönül isterdi onları bugün mutlu şekilde uğurlayabilelim ama kısmet değilmiş. Fenerbahçe’yi tebrik ediyor, Avrupa kupa maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

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