Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçının ardından



Ömer Erdoğan: İstediğimiz bir şekilde başlayamadık ama oyundan hiç kopmadık

"Fenerbahçe savunması bize çok pozisyon verdirmedi"Vitor Pereira: Defansta gerçekten çok istikrarlı bir görüntü sergiledik

"Yediğimiz gol bizim için birazcık şanssızlıktı, üzücüydü"

"Oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok memnunum"İzzet NAZLI/HATAY,(DHA) Süper Lig'in 7'nci haftasında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, mücadeleye baskılı başladıklarını ve Fenerbahçe'yi kendi sahalarından çıkarmamaya çalıştıklarını belirterek, "İstediğimiz bir şekilde başlayamadık ama oyundan hiç kopmadık. Maçın genelinde daha fazla topa sahip olan bizdik ama açıkçası pozisyon üretmekte zorlandık. Fenerbahçe savunması bize çok pozisyon verdirmedi. Ama oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir mücadele vardı. Sahada son dakikaya kadar pes etmeyen,maçı bırakmayan, çirkinleştirmeyen bir Hatayspor vardı. Zorladık, olmadı, sağlık olsun. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

Ömer Erdoğan, taraftarlara teşekkür ederek, "Gönül isterdi tabii ki onlara bugün mutlu bir şekilde eve uğurlayabilelim ama kısmet değilmiş. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Onlara Avrupa kupası maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

VITOR PEREIRA: DEFANSTA GERÇEKTEN ÇOK İSTİKRARLI BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEDİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ise yaptığı açıklamada, "Defansta gerçekten çok istikrarlı bir görüntü sergiledik. Yediğimiz gol bizim için birazcık şanssızlıktı, üzücüydü. Aynı zamanda ürettiğimiz onca pozisyonu da değerlendiremememiz üzücüydü. Eğer bu pozisyonları değerlendirmiş olsaydık maçın son bölümünde sıkıntı yaşamazdık" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMIN GÖSTERMİŞ OLDUĞU PERFORMANSTAN DOLAYI ÇOK MEMNUNUM"

Oyuncularının, stratejik anlamda istediklerini sahaya yansıttıklarını dile getiren Pereira, "Oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok memnunum. Stratejik anlamda istediklerimizi sahada gerçekleştirebildikleri için memnunum. Böyle bir oyuncu grubuyla çalışıyor olmaktan dolayı çok gururluyum. Böyle bir taraftar grubumuz olduğu için çok gururluyum. Bu kulüp her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de savaşmaya devam edeceğiz. Şimdi yapmamız gereken toparlanıp bir sonraki maç için en iyi şekilde hazırlanmak" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ömer Erdoğan'ın açıklamaları

-Vitor Pereira'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-09-26 19:33:30



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