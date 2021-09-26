Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (4)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (4)

DHA

Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (4)


EXPO 2021 HATAY'IN İLK LANSMANINA KATILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki programının ardından Expo 2021 Hatay´ın ilk lansmanına, CHP´li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve parti yöneticileriyle birlikte katıldı. Lansmanda konuşan Kılıçdaroğlu, organizasyon hakkında bilgiler verdi. Kılıçdaroğlu, "Hatay, sadece Türkiye için değil dünya için çok önemli bir kent. Tarihi deseniz mükemmel bir tarihi var. Mutfağı deseniz, mükemmel bir mutfağı var. İnanç, kimlik zenginliği deseniz, dünyanın ender illerinden birisi. Güzel ülkemizin nadide bir bölgesi. Kadim bir kent aynı zamanda, Hatay. Bu çerçevede Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş az önce ifade etti. Pandemi, pandemiden sonra yaşanan pek çok kriz, dolayısıyla, `Ne yapabiliriz? Yeni bir yol açalım ve Hatay´ı yeniden dünya markası haline getirebilir miyiz? Burada yaşanan ekonomik krizden acaba toplumu biraz kurtarabilir miyiz?´ diye bir yol arayalım diye başlandı ve Expo´yu Hatay´a getirdi. Hepinizin huzurunda Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyorum, size verdiği hizmetler dolayısıyla" dedi.
'BU KENT SIRADAN BİR KENT DEĞİL'
Konuşmasını, kent ruhu ve tanıtımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak sürdüren Kılıçdaroğlu, "Kentlerin kendine özgü kültürleri vardır. Kültür zenginliği açısından Hatay´ın zaten özel bir yeri vardır. İnançlar açısından öyle. Özellikle mutfağı açısından öyle. Tarihsel derinliği açısından öyle, olağanüstü zengin bir kent. Dolayısıyla Hatay sıradan bir kent değil. Bu kenti dünyaya tanıtmak hepimizin ortak görevi olmak zorunda. Kentlerin meydanları, kimlikleri, estetiği olmalı. Kentte yaşayan insanlar kentte özgürce dolaşabilmeli. Kentin meydanlarında gençler rahatlıkla düşüncelerini ifade edebilmeli. Hiç kimse gençlere `neden düşüncelerini böyle ifade ettin´ diye onları suçlu konumuna sokmamalı. Dolayısıyla Hatay, bu güzel kent, sadece burada yaşayanlar için değil sadece Türkiye´de yaşayanlar için değil, tüm ülkelerin ortak gözbebeği konumunda. İlk kilise burada, ilk havra burada ilk cami burada. Önemli olan bunu tüm dünyaya tanıtmak ve başkanımızın da görevi bu ve tanıtmaya çalışıyor" diye konuştu.
SURİYE İLE DOSTLUĞUMUZU PEKİŞTİRECEĞİZ VE BÜYÜYECEĞİZ
Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Suriye ile barış sağladıktan sonra Hatay ve Gaziantep'teki iş dünyasının, Suriye'de yatırım yapmalarını teşvik edeceklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Göreceksiniz güzel Türkiye´yi hep birlikte inşa edeceğiz. Buna inanmanızı istiyorum. Suriyeli kardeşlerimiz var. Zaman zaman şikayet edilir Suriyeli kardeşlerimizden. Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız. Onları buraya getirenlere kızacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ne kabahati var? Ama göreceksiniz, inşallah iktidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi onların gönül rızasıyla kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriye´de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız. Tüm bunların hepsini gerçekleştirme azim ve kararlılığındayız. Öncelikle Suriye ile barışacağız, bütün komşularımızla barışacağız. Karşılıklı büyükelçiliklerimizi açacağız ve sonra döneceğiz Avrupa Birliği´ne, diyeceğiz ki `Suriyeli kardeşlerimizin Suriye´de evleri yok, yolları yok, okulları yok, hastaneleri yok, kreşleri yok, bunların yapılması lazım. Bunların tamamını yapacağız. Aynı zamanda bu kardeşlerimizin çalışmaya da ihtiyaçları var, güvenceye de ihtiyaçları var. O güvenceyi de sağlayacağız. Kendi ülkelerinde, gittikleri yerde huzur içinde yaşayacaklar ve yine biz, Hatay´daki, Gaziantep´teki iş dünyasına diyeceğiz ki, `oralarda yatırımlar yapın, sizi teşvik edeceğiz.´ Onlara istihdam olanağı da sağlayacağız ve böylece göreceksiniz Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz. Bütün komşularımızla barış içerisinde yaşayacağız. `Yurtta barış dünyada barış' demişiz. Barıştan daha güzel bir şey yok."
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından, 3 farklı semavi dinden 6 farklı medeniyetin müzikleri ile öykülerini sunan, Hatay Medeniyetler Korosu sahne aldı.İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)-FOTORĞAFLI DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-İzzet NAZLI
2021-09-26 22:07:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı
Kırıkhan’da ormanlık alanda yangın
YEREL HABERLER Kırıkhan’da ormanlık alanda yangın
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçının ardından
Erol Bilecik: “2-1’lik sonuçla dönmekten mutluyuz”
YEREL HABERLER Erol Bilecik: “2-1’lik sonuçla dönmekten mutluyuz”
Erdoğan: “Zorladık, olmadı, sağlık olsun”
YEREL HABERLER Erdoğan: “Zorladık, olmadı, sağlık olsun”
Pereira: “İstediklerimizi sahada gerçekleştirebildik”
YEREL HABERLER Pereira: “İstediklerimizi sahada gerçekleştirebildik”
Petrol atıklarının ardından şimdi de ‘su canavarı’ alarmı Sahilde korkutan görüntü
YEREL HABERLER Petrol atıklarının ardından şimdi de ‘su canavarı’ ...
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe: 1-2
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: A. Hatayspor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç ...
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Hatayspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (Maç devam ...
Samandağ sahilinin 12 kilometresi petrol atıklarından temizlendi
YEREL HABERLER Samandağ sahilinin 12 kilometresi petrol atıklarından ...
CHP'li başkanlar Hatay'da buluştu (2)
YEREL HABERLER CHP'li başkanlar Hatay'da buluştu (2)
Hatay’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını ...
CHP’li büyükşehir belediye başkanlarından ortak bildirge
YEREL HABERLER CHP’li büyükşehir belediye başkanlarından ortak ...
İskenderunspor - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 3-3
YEREL HABERLER İskenderunspor - Başkent Üniversitesi Alanya ...
Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Fenerbahçe Hatay'da coşkuyla karşılandı
Samandağ sahilini kaplayan su canavarları için temizlik çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Samandağ sahilini kaplayan su canavarları için ...
Hatay'da petrol temizliği türkü eşliğinde devam ediyor
YEREL HABERLER Hatay'da petrol temizliği türkü eşliğinde devam ...
CHP’li büyükşehir başkanları Hatay’da
YEREL HABERLER CHP’li büyükşehir başkanları Hatay’da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.