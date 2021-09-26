Kılıçdaroğlu: "Suriye’de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Suriye’de barışı ve huzuru sağlayacak azim ve kararlılığında olduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Expo 2021 Hatay’ın ilk lansmanına, CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve parti yöneticileri ile katıldı. Kılıçdaroğlu, Suriye ile barış sağladıktan sonra Hatay ve Gaziantep'teki iş dünyasının, Suriye'de yatırım yapmalarını teşvik edeceklerini belirterek, "Onlardan istediğimiz, yaptıkları yatırımlar karşılığında elde ettikleri dövizleri kendi ülkelerine getirmeleridir. Onlara istihdam olanağı da sağlayacağız ve böylece göreceksiniz Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz” dedi.

“Suriyeli göçmen konusuna değinen Kılıçdaroğlu, “Suriyeli kardeşlerimiz var. Zaman zaman şikayet edilir Suriyeli kardeşlerimizden. Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız. Onları buraya getirenlere kızacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ne kabahati var? Ama göreceksiniz, inşallah iktidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi onların gönül rızasıyla kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriye’de barışı sağlayacağız, huzuru sağlayacağız. Tüm bunların hepsini gerçekleştirme azim ve kararlılığındayız. Öncelikle Suriye ile barışacağız, bütün komşularımızla barışacağız” dedi.

Suriye’de karşılıklı büyükelçilikler açacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Avrupa Birliği’ne, diyeceğiz ki ‘Suriyeli kardeşlerimizin Suriye’de evleri yok, yolları yok, okulları yok, hastaneleri yok, kreşleri yok, bunların yapılması lazım. Bunları tamamını yapacağız. Bunlar yeterli mi hayır yeterli değil? Büyükelçilikleri açtık yeterli mi? Hayır değil. Aynı zamanda bu kardeşlerimizin çalışmaya da ihtiyaçları var, güvenceye de ihtiyaçları var. O güvenceyi de sağlayacağız. Kendi ülkelerinde, gittikleri yerde huzur içinde yaşayacaklar ve yine biz, Hatay’daki, Gaziantep’teki iş dünyasına diyeceğiz ki, ‘oralarda yatırımlar yapın, sizi teşvik edeceğiz.’ Ve teşvik edeceğiz. Onlardan istediğimiz, yaptıkları yatırımlar karşılığında elde ettikleri dövizleri kendi ülkelerine getirmeleridir. Onlara istihdam olanağı da sağlayacağız ve böylece göreceksiniz Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz. Bütün komşularımızla barış içerisinde yaşayacağız. ‘Yurtta barış dünyada barış' demişiz. Barıştan daha güzel bir şey yok. Kavgadan hiçbir şey çıkmaz ve biz kendi ülkemizde de komşu ülkelerimizde de barışı mutlaka sağlayacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından, 3 farklı semavi dinden müzisyenden oluşan, Hatay Medeniyetler Korosu sahne aldı.

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