Kanser hastalarının 5’te 1’i ürolojik kanser

Kanser hastalarının 5’te 1’inin ürolojik kanser olduğu ve erken teşhisin hayat kurtardığı belirtildi.

İskenderun Gelişim Hastanesi Üroloji Uzmanları Doç. Dr. Göksel Bayar ve Op. Dr. Abdulmecit Yavuz, Dünya Üroloji Haftası dolayısıyla yaptıkları açıklamada, “Tüm kanser hastalarının 5’te 1’i, ürolojik kanserdir. Genç erkeklerde en sık görülen kanser testis, ileri yaş erkeklerde en sık görülen kanser prostat kanseridir. Prostatın, kanser olmadan da büyümesi sonucu oluşturduğu rahatsızlık 50 yaşından büyük erkeklerin yarısını etkilemektedir. Sertleşme ve boşalma sorunu, 40 yaşın üzerindeki erkeklerin yarısından fazlasında görülmektedir. Ülkemiz endemik taş hastalığı bölgesidir ve her 2 kişiden 1’i, hayatı boyunca mutlaka taş hastalığı geçirmektedir. Çocuklarda mesane taşının en yüksek görüldüğü ülkeler arasında Türkiye de bulunmaktadır. Erkek çocuklarımıza rutin sünnet yapılmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonu geçirmeyen kadın nerdeyse istisnai hale gelmiştir. Hal böyleyken ürolojinin ülkemizde en az bir üyesine dokunmadığı aile nerdeyse kalmamıştır. Prostat, testis, penis, üretra ve üreter pür cerrahi dediğimiz organlardır. Yani herhangi bir dahili branşta karşılığı yoktur. Örneğin karaciğere hem gastroenteroloji, hem genel cerrahi, beyine; hem nöroloji, hem de beyin cerrahi, eklemlere; hem fizik tedavi, hem ortopedi bakarken, bu organlara sadece üroloji bakmaktadır” dedi.

Doç. Dr. Bayar ve Op. Dr. Yavuz, eylül ayının aynı zamanda Prostat Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Prostat kanseri gelişmiş ülkelerde kardiyak sebeplerden sonra en sık ölüm sebebi olmaya devam etmektedir. Her 8 erkekten 1’ine yaşamı boyunca, prostat kanseri tanısı konulacağını hatırlatmakta fayda vardır. Prostat kanseri erken tanı konulduğunda tamamen iyileştirilebilen bir hastalıkken, vücuda yayılması durumunda tamamen iyileşmeyi sağlamak mümkün değildir. Ailenizde prostat kanseri hastası yoksa 50, yaşında varsa 45 yaşında mutlaka prostat kontrolüne gitmelisiniz. Bu kontrolde kan tetkiki ve prostat muayenesi yapılır ve sonuçlar aynı gün belli olur. Kısacık bir zaman ayırmanın tüm hayatınızı etkileyebileceğini unutmayın."

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