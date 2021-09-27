Hatay'da 22 kaçak göçmen yakalandı

"Hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım"

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İzzet NAZLIKasım NARCI/ HASSA (Hatay), (DHA)HATAY'ın Hassa ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta, 22 kaçak göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, uygulama noktasında durdurulan araçta 22 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler ile sürücü M.H., sınır dışı edilmek üzere Reyhanlı Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Hassa İzzet NAZLI, Kasım NARCI

2021-09-27 11:35:08



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