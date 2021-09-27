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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da eksik gramajlı çeyrek ve tam altın ele geçirildi

İHA

Hatay’da eksik gramajlı çeyrek ve tam altın ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda gramajları düşürülmüş 206 çeyrek ile 6 tam altın ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir ihbar üzerine F.B. ile Ş.İ.'nin iş yerinde arama yapıldı. Aramada polis, gramajlarında eksiklik olduğunu tespit ettiği 206 çeyrek ile 6 tam altın ele geçirdi.
İş yeri sahipleri F.B. ve Ş.İ. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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