Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

"Hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım"

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Hatayspor, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 1,5 saat süren antrenmanda Fenerbahçe maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık idmanı gerçekleştirdi.

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