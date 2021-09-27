Minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 3 yaralı

"Hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde minibüs ile "patpat" olarak bilinen tarım aracının çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ Antakya karayolu Kuşalanı mevkisinde meydana gelen kazada, U.G.'nin kullandığı 01 SG 964 plakalı minibüs ile İ.O. idaresindeki tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile tarım aracı sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı. Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.O'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.