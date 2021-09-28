Asi Nehri’nin Akdeniz'le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu Asi Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü yerdeki gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu

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Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğarak Suriye'den geçen Asi Nehri'nin Hatay üzerinden Akdeniz'e döküldüğü yer, amatör balıkçıların uğrak yeri oldu

Samandağ ilçesinde amatör balıkçılar, üç ülkenin sınırlarından geçen nehrin Hatay'da Akdeniz'le buluştuğu noktada ağ ve olta ile avlanmanın keyfini yaşıyor. Balıkçıların gün batımında balık avı ise kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

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