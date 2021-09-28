İskenderun´da malzeme deposunda yangın (2)

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SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir yedek parça ve plastik malzeme deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Büyük çapta hasara yol açan yangın, bölgede de korku dolu anlar yaşattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-09-28 22:20:23



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