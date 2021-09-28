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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskenderun´da malzeme deposunda yangın (2)

DHA

İskenderun´da malzeme deposunda yangın (2)


SÖNDÜRÜLDÜ
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir yedek parça ve plastik malzeme deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Büyük çapta hasara yol açan yangın, bölgede de korku dolu anlar yaşattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2021-09-28 22:20:23

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