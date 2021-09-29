Başına darbe alan yaralı caretta carettayı cankurtaranlar kurtardı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde sahilde başından darbe alarak yaralanan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ'daki Çevlik sahilinde, başından yaralanmış caretta caretta bulundu. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranlar ekipleri tarafından sahile çıkarılan kaplumbağa, kumların üzerinde bekletilmeye başlandı. Yaralı caretta caretta için ilgili kurumlara haber verildi.

Bu sırada cankurtaranlar sahilde güneş altında bekleyen yaralı kaplumbağa için saatlerce üstüne su dökerek hayatta tutmaya çalıştı

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