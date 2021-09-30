Anne ve 2 çocuğunun ölü bulunmasında baba gözaltında



Nuri PİRUfuk AKTUĞİbrahim EMÜL/ADANA, İSKENDERUN (Hatay), OSMANİYE, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde çocukları Aleyna (16) ve Mehmet Ali Mert (14) ile birlikte ölü bulunan Aynur Mert'in (41) eşi eski uzman çavuş Turgay Mert (47), cinayet şüphelisi olarak memleketi Osmaniye'de yakalanıp, gözaltına alındı. Üzerlerine Türk bayrağı örtülmüş halde bulunan anne ile çocuklarının ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Olay, dün İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. 6 yıl önce uzman çavuşluktan ayrılan Turgay Mert, komşularını cep telefonuyla arayarak ailesine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden komşuları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın 3'üncü katında bulunan eve giren ekipler, Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Mehmet Ali Mert'in yan yana cansız bedeni ile karşılaştı.

Anne ile iki çocuğunun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CESETLERIN ÜZERİNDE TÜRK BAYRAĞI, KOLTUKTA ÜNİFORMASI BULUNDU

Evde yapılan incelemede üzerlerine Türk bayrağı örtülü bulunan cesetlerin yanındaki koltuğun üzerinde de Turgay Mert'in üniforması bulundu. Bunun üzerine Turgay Mert, cinayet şüpheliyi olarak aranmaya başlandı.

YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI

Turgay Mert´in, memleketi Osmaniye´de olduğu saptandı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Turgay Mert, merkeze bağlı Dervişiye köyünde yapılan yol kontrolü sırasında gözaltına alındı. Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan da arandığı belirlenen Mert, sorgulanmak üzere İskenderun'a götürüldü.

ZEHİRLENMİŞ OLABİLECEKLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Bu arada, vücutlarında herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan anne ve 2 çocuğunun zehirlenmiş olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.

Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazeler, yapılacak otopsinin ardından memleketleri Osmaniye'de toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-09-30 11:03:10



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