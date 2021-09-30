Eski uzman çavuş, eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldürmüş (5)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hatay´ın İskenderun ilçesinde eşi Aynur ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'i boğarak öldüren eski uzman çavuş Turgay Mert, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mert, gazetecilerin 'Eşinizi ve çocuklarınızı neden öldürdünüz?' sorularına cevap vermedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-09-30 17:49:27



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