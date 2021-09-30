Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ceylandere Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve 30 yer ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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