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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşında Hatayspor, sahasında İsrail'in Elitzur Holon takımını 8952 mağlup etti.



Salon: Antakya

Hakemler: Jelana Smilijanic xx (Sırbistan), Elana Chemova xx (Rusya), Ivana Ivanovic xx (Kıbrıs Rum kesimi)

Hatayspor: Büşra Akbaş x 7, Brown xxxx 23, Bahar Çağlar xx 5, Wiley xxx 15, Gorini xxx 18, Gökçe Doğan x 7, Ayşegül Günay x 3, Büşra Akgün xx 10 Zubac x 2, Simge Şeker x

Başantrenör: Ekin Baş

Elitzur Holon: Adams x 14, Bone x 9, Pelc xx 10, Raber x 12, Diawakana x 2, Kabada xx 3, Sujic x, Sahabtai x, Kahalon x, Hagag x 2

Başantrenör: Roi Aizenberg

1. Periyot: 2319 (Hatayspor lehine)

Devre: 4328 (Hatayspor lehine)

3. Periyot: 6642 (Hatayspor lehine)

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