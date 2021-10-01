Suriye'de rejim İdlib kırsalını vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

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Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),(DHA) SURİYE´de rejim tarafından İdlib kenti kırsalında köy ve kasabalar bombalandı. Saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bugün sabah erken saatlerde başlayan havadan ve karadan saldırıda, rejim ve destekçileri tarafından atılan bombaların sesi Hatay´ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu. Saldırıda 1 sivilin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2021-10-01 15:18:24



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