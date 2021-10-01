Hatayspor, Malatyaspor maçına odaklandı



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Atakaş Hatayspor, Süper Lig´in 8´inci haftasında 3 Ekim Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ömer Erdoğan, "Milli maç arasına moralli girebilmek adına Malatyaspor maçı bizim için önemli bir maç. Orada iyi futbol ve mücadele ile gülen taraf biz olmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig´in 8´inci haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda pas drili, 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması yapıldı.

ERDOĞAN: ORADAN İYİ BİR SONUÇLA, PUAN VE PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ

Malatya´dan galip ayrılmak istediklerini söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Malatya'ya giderek, son haftalarda üzerine koyduğumuz futbolun devamını getirerek, oradan iyi bir sonuçla, puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Milli maç arasına moralli girebilmek adına Malatyaspor maçı bizim için önemli bir maç. Orada iyi futbol ve mücadele ile gülen taraf biz olmak istiyoruz. İyi bir ekiple çalışıyorum, herkes kendi tecrübesinin üzerine bir şeyler katmanın ve yenilikler aramanın mücadelesini veriyor. Bu konuda kendimi şanslı görüyorum" ifadelerine yer verdi.

Takımda, Mame Diouf'un sarı kart cezalısı olduğunu söyleyen Erdoğan, Isaac Sackey'in ise sakatlığının sürdüğünü, sakatlıktan dönen Onur Ergün ve Simon Falette'nin ise takımla beraber çalışmalara başladığını dile getirdi.

MUNİR: İNŞALLAH GALİP GELEREK 3 PUANLA EVİMİZE DÖNERİZ

Fenerbahçe karşısında galip gelmek istediklerini ama bunu başaramadıklarını söyleyen Atakaş Hatayspor´un kalecisi Munir Mohamedi, "Fenerbahçe maçından sonra bir gün dinlendik, kendimizi toparladık, antrenmanlarımıza döndük ve önümüzdeki Malatya maçına hazırlandık. Bir hafta boyunca da bu maça çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah galip gelerek 3 puanla evimize döneriz" ifadelerine yer verdi.

3 Ekim Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, yarın öğlen saatlerinde yapacağı idmanla çalışmalarını tamamlayarak özel uçakla Malatya'ya hareket edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Ömer Erdoğan´ın açıklamaları

Munir Mohamedi´nin açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-10-01 17:49:04



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