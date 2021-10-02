Hatay’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Hatay’ın Hassa ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 79 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 farklı plakalı araçla Gaziantep ve Kilis'ten aldıkları uyuşturucu maddeyi Hatay'a getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından takibe alınan otomobil Akbez Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada; 30.27 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen metamfetamin, 5 adet uyuşturucu hap, 2 adet Payp diye tabir edilen uyuşturucu madde içme aparatı ile 79 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan A.N., N.D., M.M. ve M.S. adlı şahıslar gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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