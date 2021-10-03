Payas açıklarında hortum

Ufuk AKTUĞ-İzzet NAZLI/PAYAS(Hatay), (DHA)- HATAY'ın Payas ilçesi açıklarında çıkan ve halk tarafından cep telefonuyla görüntülenen hortum, çevredeki ilçelerden de izlendi. Denizden sahile ilerleyen hortum, kıyıya ulaşamadan etkisini yitirdi.
Sağanak ve rüzgarın etkili olduğu Payas açıklarında saat 10.00 sıralarında hortum çıktı. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla hortumu görüntüledi. Çevredeki ilçelerden de izlenen hortum, bir süre kıyıya doğru ilerledi. Kıyıya ulaşamadan etkisini yitirerek kaybolan hortum, hasara neden olmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Ufuk AKTUĞ-İzzet NAZLI
2021-10-03 12:20:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.