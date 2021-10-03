Payas açıklarında hortum



Ufuk AKTUĞ-İzzet NAZLI/PAYAS(Hatay), (DHA)- HATAY'ın Payas ilçesi açıklarında çıkan ve halk tarafından cep telefonuyla görüntülenen hortum, çevredeki ilçelerden de izlendi. Denizden sahile ilerleyen hortum, kıyıya ulaşamadan etkisini yitirdi.

Sağanak ve rüzgarın etkili olduğu Payas açıklarında saat 10.00 sıralarında hortum çıktı. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla hortumu görüntüledi. Çevredeki ilçelerden de izlenen hortum, bir süre kıyıya doğru ilerledi. Kıyıya ulaşamadan etkisini yitirerek kaybolan hortum, hasara neden olmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Ufuk AKTUĞ-İzzet NAZLI

2021-10-03 12:20:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.