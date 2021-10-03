Hatay’da traktörün römorkunda 8 kaçak silah ele geçirildi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir traktörün römorkunda 8 adet kaçak silah bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Suriye sınırında bulunan Kıyıgören Mahallesi'nde Suriye'den yasa dışı yollarla silah getirdikleri iddia edilen N.A. ve K.A., jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu yakalandı. Şüphelilerin kullandığı traktörün römorkunda bombamühimmat arama köpeği "Süngü" ile birlikte yapılan aramada 8 adet kaçak silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden K.A. serbest bırakılırken, N.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.