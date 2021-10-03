Hatay'da hortum kıyıdan kumu ve denizden suyu böyle çekti

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Hatay'ın Payas ilçesi sahilinde oluşan hortum dakikalarca kum ve denizden su çekti.

Sabah saatlerinde kıyıya yakın yerde oluşan hortum yaklaşık 15 dakika sürdü. Kıyıda kum ve denizden su çeken hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortum ilerleyerek etkisini kaybetti.

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