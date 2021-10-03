Hatay’da orman yangını

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Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesi Pirinçlik mevkii akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerine yakın bir bölgede çıkan orman yangına, 2 helikopter, 8 arasöz, 2 su tankı ve 40 işçi ile müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

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