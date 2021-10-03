Hatay´da topladıkları mantarı yiyen 6 kişi zehirlendi

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)HATAY´ın Dörtyol ilçesinde topladıkları mantarları akşam yemeğinde ve kahvaltıda yiyen 6 kişi zehirlendi.
İlçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi´nde yaşayan Ayşe ile Remzi Akalın, Sultan Durak, Fatma Karaduran, İsmet Kirkit ve Selim Öztaş, dün öğle saatlerinde doğada kendiliğinden yetişen mantarları topladı. Mantarları pişirip akşam yemeğinde ve kahvaltıda yedikten sonra sağlık sorunları yaşayan 6 kişi, yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Burada yapılan tedavilerinin ardından Sultan Durak ve Fatma Karaduran Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´ne, İsmet Kirkit ile Ayşe Akalık ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Remzi Akalın ve Selim Öztaş´ın tedavisinin ise Dörtyol Devlet Hastanesi´nde sürdüğü öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU
2021-10-03 19:54:05
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