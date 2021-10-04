Suriye sınırında 2 DEAŞ‘lı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı Hatay'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay’ın Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesinde Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye girmeye çalışan 2 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Yasir A. ve Yasin Y. isimli şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Şüphelilerden Yasir A. sorgusunun ardından Altınözü Adliyesine sevk edildi.

Yasin Y’nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.