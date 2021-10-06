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İskenderun'da Riekerink, sahaya indi

DHA

İskenderun'da Riekerink, sahaya indi


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)-TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden İskenderunspor'da Ümit Karan´ın istifasının ardından takımı Jan Olde Riekerink çalıştırmaya başladı.
Turuncu mavililerin tesislerinde bugün gerçekleştirilen antrenmanda sahaya inen Jan Olde Riekerink, sporcularla tek tek ilgilenerek teknik-taktik çalışmalar yaptırdı. Jan Olde Riekerink'in yönetiminde, yardımcı antrenör Nihat Tümkaya ile çift kale maç gerçekleştirildi. Hedeflerinin 2'nci Lig'e yükselmek olduğunu belirten Jan Olde Riekerink, "Ben kulüpte CEO olarak görev yapıyordum. Ümit Karan ile birlikte çok iyiydik. Maalesef sonuçlar öyle değildi. Kulüp, teknik direktörü değiştirmeye karar verdi. Benim görevi devralmam çok mantıklı geldi. Yalnız her koçun kendine has çalışma tekniği var. Ben de o yüzden burada farklı şeyler yapacağım. Bazen bu şekilde çalışırken takım başarılı da başarısız da olabilir. Bazen koçun kalitesi ile de alakalı değil. O yüzden takıma kendi yöntemlerimle yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım takımla bağlantı kuracağız ve sonuçları alacağız" dedi
Jan Olde Riekerink, Türkiye`de olmaktan çok mutlu olduğunu, hala insanlardan saygı ve sevgi gördüğünü sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Jan Olde Riekerink antrenman sahasına gelişi
Sporcuları bir araya toplayarak konuşması
Jan Olde Riekerink ile röp
Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2021-10-06 12:21:50

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