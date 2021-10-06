Asi Nehri'ni su sümbülleri kapladı

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´ın Antakya ilçe merkezinden geçen Asi Nehri'nde önceki yıllarda görülen su sümbülleri yeniden ortaya çıktı. Belediye ekipleri, tekneyle temizlik çalışması başlattı.

Lübnan'ın Beka Vadisi'nden başlayıp Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde sonbaharla birlikte su sümbülleri (Eichornia crassipes) görülmeye başlandı. Geçen yıllarda nehrin Antakya kent merkezinde metrelerce mesafeyi kaplayan su sümbülleri, bu yıl farklı noktalarda yeniden ortaya çıktı. Belediye ekipleri, tekneyle temizlik çalışması başlattı.

Antakyalılar da Asi Nehri´nin bir an önce su sümbüllerinden temizlenmesini istedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-10-06 16:10:57



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