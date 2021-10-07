Limandaki konteynerden 200 kilogram uyuşturucu hap çıktı

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Ufuk AKTUĞ/İSKERDERUN (Hatay), (DHA) HATAY'ın İskenderun ilçesindeki limanda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşan polis, yaptığı baskında konteyner içerisinde nar ekşisi şişelerine prezervatiflerle zulalanmış 200 kilogram uyuşturucu hap ele geçirdi.

Uyuşturcu ile mücadelesini sürdüren Hatay Emniyet Müdürlüğü İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarma Mücadale Büro Amirliği ekipleri, limanda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar doğrultusunda savcılığın izniyle limana baskın yapan polis, konteyner içerisinde nar ekşisi şişelerine prezervatiflerin içerisine zulalanmış 200 kilogram uyuşturucu hap ele geçirdi.

Konteyner sahibini tespit edip, yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-10-07 22:56:12



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