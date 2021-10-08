Hatay’da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Hatay’ın Yayladağı ve Defne ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında Yayladağı ilçesi Sebenoba Mahallesi'nde ikamet eden A.Y. ve A.E. ile Defne ilçesi Döver Mahallesi'nde ikamet eden İ.E. isimli şahısların uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı.

Yayladağı ve Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma dedektifleri (JASAT) ile 'Öğle' ve 'Tonaj' isimli narkotik arama köpekleri ile birlikte şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 kilo 260 gram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adli makama sevk edildi. Şüphelilerden A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Y. ile İ.E. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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