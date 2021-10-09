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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dantel işleme, 30 yıldır ekmek kapısı oldu

İHA

Dantel işleme, 30 yıldır ekmek kapısı oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Nehla Solak, eskiden evlerin pencerelerini süsleyen ve genç kızların çeyizlerinin olmazsa olmazı perde dantelleri yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.
Anadolu’nun zengin kültürel değerlerinden biri olan, nakış işleme kültürü, gelişen teknolojiyle zamana direniyor.
Yaklaşık 30 yıl önce annesinden öğrendiği nakış işleme mesleğini yaşatmaya çalışan Solak, aynı zamanda geçimini bu işten sağlıyor.
El emeği göz nuru ile nakış işlemeyi evinin bir köşesinde yapan Solak, zanaatının zamanla yeniden önem kazanacağına olan inancını kaybetmek istemiyor.
Kendimi geliştirmek ve mesleğimi devam ettirmek istediğini ifade eden Solak, “Atalarımızdan kalan dantel mesleğini yaşatmamız gerekiyor” dedi.
Dantel işleme işini annesinden ve ablalarından öğrendiğini söyleyen Solak, “Perde dantel emek isteyen bir şey. Bir parçayı yapmak en az 1 ayınızı alıyor. Farklı modellerine göre değişiyor. Talep şu aralar çok az. İnsanlar ister istemez hazıra rağbet ediyor. Eskisi gibi kullanılmıyor. Benim de dantelden vazgeçme lüksüm yok. Bu durumu takıya dönüştürmek istedim. En azından devamı canlanır ve gelir. Farklı modeller yapmaya çalışıyorum. Bir perdeyi en az 25 günümü alıyor. Çünkü ilmek ilmek işliyorsunuz. Bir portreyi yapmak için normalde bir tasarım yapıyorsunuz. Veya yanınızda bir kalıp varsa onu takip ederek işliyorsunuz. Bunun danteli de, masa örtüsü de ve oda takımı da var” diye konuştu.
Her şeyi dantele çevirme şansı olduğunun altını çizen Solak, “İnşallah dantele eskisi gibi tekrar talep olur. Genç kızların hayallerinde ki çeyizler hep dantellerden oluşurdu. Şu sıralar her şey hazıra makine işlerine dönüştü. İnsanlar eski emekleri unuttular ama unutulmaması gerekiyor. Gücüm yettiği kadar bu işi devam ettireceğim büyük bir zevkle. Talep olursa çok iyi olur. Çünkü ben kazancımı bundan elde etmeye çalışıyorum. Keşke genç kızlarımı acaba bu nedir? Ben de öğreneyim demesi lazım. Ama biz hep annelerimizin yanında otururduk. Çok şükür öğrendik. Yaşatmaya çalışıyorum. Eski Antakya evlerinin aslına her penceresinde farklı kareler var. O görüntü tekrar yaşatılabilir” dedi.

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