Servisten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İpek öldü

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde iş çıkışı servisten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İpek Akın (19), hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam E91 karayolu İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Bir ay önce işe girdiği filtre fabrikasında mesaisi biten İpek Akın, servisle geldiği evinin yakınlarında yaya olarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada sürücüsü açıklanmayan 42 CVJ 52 plakalı otomobil, Elif Akın'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İpek Akın kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-10-09 14:56:20



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