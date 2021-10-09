İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN (Hatay), (DHA) -

STAT: 5 Temmuz

HAKEMLER: Nabi İzci (xxx), Recep İlker Kor (xxx), Metin Ekren (xxx)

İSKENDERUNSPOR: Muhammet Can (xxx) Recep (xxx), İsmail (xxx), Abdurrahman (xxx) (Dk 85 Osman), Emre (xxx) (Dk 88 Hakan) Enes (xxx) (Dk 76 Burak), Ahmet (xxx), Onur (xxx), Ethem Ercan (xxx), Fadıl (xxx), İrfan (xxx) (Dk 80 Murat)

IĞDIR FK: Alişan (xx), Polat (xx), (Dk 42 Hasan x) (Dk 61 Ender x) İlker (xx),(Dk 46 Suat xx) Muhammet (xx), Mahsun (xx),(Dk 72 Mahsun x) Savaş (xx), Mesut (xx), Arif (xx), Abdullah (xx), Eyüp (xx), (Dk 46 Hakan xx) Batuhan (xx)

GOLLER: Dk. 42 Enes, Dk. 46 Emre, Dk. 70 Ethem, Dk. 85 Burak (İskenderunspor), Dk. 87 Batuhan (Iğdır FK)

SARI KARTLAR: Ethem (İskenderunspor), Arif, Batuhan, Hakan (Iğdır FK)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 6'ncı hafta karşılaşmasında İskenderunspor, kendi evinde Iğdır FK'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım, 42´nci dakikada Enes'in golü ile 1-0 önde tamamlandı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan ev sahibi ekip, 46´ncı dakikada Emre ile farkı ikiye çıkarttı. 70´inci dakikada Ethem ve 85´inci dakikada Burak'ın golleriyle ev sahibi ekip, skoru 4-0'a getirdi. Konuk takım Iğdır FK, 87´nci dakikada Butahan ile gol buldu ve farkı 3'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İskenderunspor, evinde Iğdır FK'yı 4-1 mağlup etti.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-10-09 17:34:05



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