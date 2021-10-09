İskenderun Körfezi’nde kartpostallık gün batımı manzarası

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Akdeniz bölgesinde gün batımının en güzel izlendiği bölgelerden olan İskenderun Körfezi’nde güneşin batışı Amanos Dağları’nın zirvesinden görüntülendi.

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz bölgelerinin net görülebildiği Amanos Dağları’nın zirvesinden gün batımı manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneşin batışı sırasında renklerin bir biri ardına körfezi süslediği anlar, izleyenlere adeta görsel şölen sundu.

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