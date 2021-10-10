Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi

DHA

Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY'da tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde, kız arkadaşı Elif D.´yi (17) satırla darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Oğuzhan K. (24) adliyeye sevk edildi. Erkek arkadaşından şikayetçi olmayan Elif D.'yi, sevk sırasında Oğuzhan K.´ye sarılmak isterken polis engelledi. Oğuzhan K.´nin tutuksuz yargılanması için hakimle görüşmek istediğini söyleyen Elif D., adliyeye alınmayınca kendini yerden yere attı.
Olay, 8 Ekim günü saat 16.00 sıralarında, Antakya ilçesinde meydana geldi. Kendisini satırla kovalayan erkek arkadaşı Oğuzhan K.´den kaçan Elif D., bir dükkanın önünde tavla oynayan 5 kişinin yanına sığınıp yardım istedi. Bu sırada sesleri duymalarına rağmen yerinden kalkmayan, oyuna devam eden kişiler, satırlı saldırgan karşısında oturmaya devam etti. Oğuzhan K., 5 kişinin gözü önünde genç kıza defalarca vurdu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.
Hatay Valiliği, tepki çeken görüntülerle ilgili açıklamada bulundu. Oğuzhan K.´nin yakalandığı, yaralı Elif D.´nin de hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen açıklamada, "Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kadına şiddet olayı ile ilgili, Valiliğimizce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 08.10.2021 saat 16.00 sıralarında Antakya ilçemizde gerçekleştiği, şüphelinin emniyet birimlerimizin çalışmaları sonucunda yakalandığı, şiddete maruz kalan vatandaşımızın hayati tehlikesi olmadığı anlaşılmıştır. Kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olmakla beraber, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olarak bilir, kadına yönelik şiddet tedbirlerini sıfır tolerans ilkesiyle hayata etkin şekilde geçirmek için tüm birimlerimizce çalışmaya devam ediyoruz" denildi.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
Bölgede 'Kurbat' olarak bilinen aşiretin mensubu olduğu belirtilen Elif D. ile Oğuzhan K.'nin, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle sokak ortasında kavga ettiği öğrenildi. Elif D., güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan Oğuzhan K.'den şikayetçi olmadı.
ADLİYEDE HAKİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oğuzhan K., bugün adliyeye sevk edildi. Satırlı saldırıya uğrayan Elif D. de adliyeye gelerek erkek arkadaşını yalnız bırakmadı. Polis aracından indirilip adliyeye götürülen Oğuzhan K.'ye sarılmak isteyen Elif D.´yi polis engelledi. Daha sonra adliyeye girmek isteyince de engellenen Elif D., kendini yere attı. Elif D., kendisini engelleyen polis memurlarına, "Kurban olayım lütfen. Hakimle görüşmem lazım. Tutuksuz yargılansın" dedi. Oğuzhan K.'nin adliyedeki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-10-10 13:26:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mozaik sanatıyla kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin benzerlerini yapıyorlar
YEREL HABERLER Mozaik sanatıyla kazılarda ortaya çıkarılan tarihi ...
İskenderun Körfezi’nde kartpostallık gün batımı manzarası
YEREL HABERLER İskenderun Körfezi’nde kartpostallık gün batımı ...
Tavla oynayanların yanına sığındı, müdahale edilmeyince satırlı saldırıdan kaçamadı (2)
YEREL HABERLER Tavla oynayanların yanına sığındı, müdahale ...
İskenderunspor - Iğdır FK: 4-1
YEREL HABERLER İskenderunspor - Iğdır FK: 4-1
Kara Taşkuşu, Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüldü
YEREL HABERLER Kara Taşkuşu, Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüldü
İlk maaşını annesine verecekti, trafik terörüne kurban gitti
YEREL HABERLER İlk maaşını annesine verecekti, trafik terörüne ...
Servisten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İpek öldü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Servisten inip yolun karşısına geçerken otomobilin ...
Servisten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İpek öldü
YEREL HABERLER Servisten inip yolun karşısına geçerken otomobilin ...
Tavla oynayanların yanına sığındı, müdahale edilmeyince satırlı saldırıdan kaçamadı
YEREL HABERLER Tavla oynayanların yanına sığındı, müdahale ...
Hatay’da baltalı dehşet Panik halinde kaçan kadın, binan önünde oturan 3 kişi yardım talebine kayıtsız kaldıktan sonra uğradığı baltalı saldırı sonucu ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hatay’da baltalı dehşet Panik halinde kaçan kadın, ...
Dantel işleme, 30 yıldır ekmek kapısı oldu
YEREL HABERLER Dantel işleme, 30 yıldır ekmek kapısı oldu
Hatay’da kaçak makaron operasyonu Çuvallar dolusu 5 milyon 150 bin adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak makaron operasyonu Çuvallar dolusu 5 ...
Hatay’da Eğitim-Bir-Sen şubeleri istişare toplantısı
YEREL HABERLER Hatay’da Eğitim-Bir-Sen şubeleri istişare toplantısı
Hatay’da bir evde silah ve mühimmat bulundu
YEREL HABERLER Hatay’da bir evde silah ve mühimmat bulundu
Hassa Belediyesi standı İstanbul’da ilgi görüyor
YEREL HABERLER Hassa Belediyesi standı İstanbul’da ilgi görüyor
Hatay’da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama
Hatay’da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak içki operasyonu
Kuluçka makinesini satıp sermaye yaptı, hayallerini gerçekleştirdi Hatay'da 18 yaşındaki Mehmet Kayıkçı, kendi yaptığı kuluçka makinesini satıp aldığı parçalarla kendi motosikletini ve arabasını yaptı Kayıkçı: "Hayallerimden vazgeçmeyerek bu noktaya kadar geldim"
YEREL HABERLER Kuluçka makinesini satıp sermaye yaptı, hayallerini ...
"Su canavarı" gübre ve hayvan yemi olacak Hatay’da Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER "Su canavarı" gübre ve hayvan yemi olacak Hatay’da ...
Limandaki konteynerden 200 kilogram uyuşturucu hap çıktı - Fotoğraflar
YEREL HABERLER Limandaki konteynerden 200 kilogram uyuşturucu hap ...
Hatay'da nar ekşisi şişelerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Hatay'da nar ekşisi şişelerinden uyuşturucu çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.