Satırla saldıran erkek arkadaşının tutuksuz yargılanmasını istedi (2)

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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TUTUKLANDI

Hatay'da tavla oynayan 5 kişinin gözü önünde, kız arkadaşı Elif D.´yi (17) satırla darbeden Oğuzhan Kaplan (24), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-10-10 16:03:07



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