Kız arkadaşına satırla saldıran genç tutuklandı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'da bir iş yeri önünde satırla sevgilisine saldırıp yaraladıktan sonra gözaltına alınan genç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Antakya ilçesinde tartıştığı sevgilisi Elif D.'ye (20) satırla saldıran Oğuzhan Kaplan (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Kaplan, “Kasten adam yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.